В Полтаве жители из засады напали на сотрудников ТЦК, убиты трое военкомов

Тем временем, жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК с сотрудниками. Лебедев уточнил, что информацию передали жители города. По их словам, сотрудники территориальных центров комплектования стараются передвигаться по Кривому Рогу вместе с полицией. Он пояснил, что горожане пока не готовы применять силу в отношении полицейских, поэтому представители ТЦК ищут сопровождение.