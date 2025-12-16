Собянин: Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
15 декабря в период с 20:00 до 23:00 российские силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов в небе над территорией Брянской области.
В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников водозабор и насосная станция оказались выведены из строя. В результате без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова. Слюсарь добавила, что повреждения также получила линия электропередач в Каменском районе.