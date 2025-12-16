Собянин: Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки беспилотников водозабор и насосная станция оказались выведены из строя. В результате без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова. Слюсарь добавила, что повреждения также получила линия электропередач в Каменском районе.