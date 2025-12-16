«Украинцы умрут»: во Франции сделали жесткое заявление о намерениях Макрона по Украине

«Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что военные действия (на Украине — прим. URA.RU) должны продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать их. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги», — цитирует Лелуша Le Figaro. Он подчеркнул, что в его стране нет даже лишнего цента. Как он считает, происходящие на этом фоне личные отношения между Зеленским и Макроном наносят колоссальный ущерб репутации президента.