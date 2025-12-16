Лелуш подчеркнул, что бюджет соцобеспечения Франции будет представлен с дефицитом в 20−30 миллиардов евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон забывает о своей стран с многомиллиардным дефицитом бюджета, заботясь о главе Украины Владимире Зеленском. Такое заявление сделал бывший госсекретарь при МИД Франции, сообщили иностранные журналисты.
«Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что военные действия (на Украине — прим. URA.RU) должны продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать их. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги», — цитирует Лелуша Le Figaro. Он подчеркнул, что в его стране нет даже лишнего цента. Как он считает, происходящие на этом фоне личные отношения между Зеленским и Макроном наносят колоссальный ущерб репутации президента.
Как считает политик, глава Франции забыл о проблемах своей страны, направляя все средства деньги Зеленскому. Лелуш подчеркнул, что бюджет соцобеспечения Франции будет представлен с дефицитом в 20−30 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что Макрон намерен выделить Киеву дополнительную финансовую помощь в рамках плана по поддержке Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. Лидеры двух стран регулярно встречаются в Париже для обсуждения новых пакетов помощи и вопроса «прочного и справедливого мира», при этом Макрон обосновывает поддержку Киева угрозой российских ракет Европе.