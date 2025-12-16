Житель Динского района Кубани ответит в суде за наезд на велосипедистку

Житель Динского района предстанет перед судом за смертельное ДТП с велосипедисткой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Авария произошла в декабре 2023 года в станице Васюринской. Предварительно, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Превысив скорость, не справился с управлением и врезался в велосипедистку, которая ехала спереди.
Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения. Водителю грозит до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.