Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Динского района Кубани ответит в суде за наезд на велосипедистку

В результате аварии в Динском районе велосипедистка скончалась на месте от полученных травм.

Источник: Аргументы и факты

Житель Динского района предстанет перед судом за смертельное ДТП с велосипедисткой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла в декабре 2023 года в станице Васюринской. Предварительно, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Превысив скорость, не справился с управлением и врезался в велосипедистку, которая ехала спереди.

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения. Водителю грозит до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.