Житель Динского района Кубани ответит в суде за наезд на велосипедистку

Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения. Водителю грозит до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.