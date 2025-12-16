Не доехать до Нового года: в Кургане арестовали 10 машин на Пролетарской

В Кургане приставы и автоинспекторы провели рейд, 10 машин должников арестовали.
В преддверии Нового года судебные приставы Курганской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали специальный рейд по выявлению должников. Мероприятие прошло на оживленном участке улицы Пролетарской в центре Кургана. Там арестовали 10, они вернутся владельцам только после оплаты задолженности, рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП региона.
«Подобные мероприятия эффективны: граждане предпочитают прямо на месте решать свои проблемы, которые игнорировали месяцами. В ходе этого рейда удалось взыскать более 300 тысяч рублей, 10 транспортных средств были арестованы: они вернутся владельцам после оплаты задолженности, в противном случае будут реализованы на торгах», — рассказали приставы.
Сотрудники ГАИ с помощью специального оборудования оперативно выявляли в потоке автомобили, владельцы которых имеют неисполненные обязательства. Добросовестных водителей не беспокоили. При остановке автомобиля должника инспекторы направляли водителя к дежурившим рядом судебным приставам. Последние предлагали гражданам незамедлительно погасить задолженность по штрафам, алиментам, налогам или другим исполнительным производствам с помощью QR-кода.
Ранее в Кургане приставы уже применяли подобные меры: после ареста ассенизаторской машины МАЗ владелец задним числом оплатил почти 200 штрафов и исполнительский сбор на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Также после совместного рейда с ГАИ должник, скрывавшийся от уплаты налогов, вернул автодом, единовременно погасив задолженность в 184 тысячи рублей.