Не доехать до Нового года: в Кургане арестовали 10 машин на Пролетарской

«Подобные мероприятия эффективны: граждане предпочитают прямо на месте решать свои проблемы, которые игнорировали месяцами. В ходе этого рейда удалось взыскать более 300 тысяч рублей, 10 транспортных средств были арестованы: они вернутся владельцам после оплаты задолженности, в противном случае будут реализованы на торгах», — рассказали приставы.