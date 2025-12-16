В Челябинске водителю стало плохо за рулём и он врезался в два автомобиля

Инцидент случился утром 16 декабря. По информации ведомства, 49-летний водитель японской иномарки после ухудшения самочуствия сначала врезался в автомобиль Volkswagen Polo, а затем в Ford Focus. Не сумев остановиться, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Пограничная, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.