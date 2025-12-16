Ричмонд
В Челябинске водителю стало плохо за рулём и он врезался в два автомобиля

А затем проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину-пешехода.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске на автодороге «Меридиан» 49-летний водитель Toyota Camry почувствовал резкое недомогание во время движения и столкнулся с двумя автомобилями, а затем сбил женщину-пешехода, сообщили в Госавтоинспекции города.

Инцидент случился утром 16 декабря. По информации ведомства, 49-летний водитель японской иномарки после ухудшения самочуствия сначала врезался в автомобиль Volkswagen Polo, а затем в Ford Focus. Не сумев остановиться, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Пограничная, где совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В связи с этим случаем ГИБДД Челябинска призывает водителей быть внимательными к своему здоровью. При первых признаках недомогания необходимо безопасно остановиться у обочины и обратиться за помощью, чтобы не создавать аварийных ситуаций на дороге.