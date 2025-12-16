Расчёты ПВО уничтожили украинский беспилотник на подлёте к Москве

Ранее расчёты противовоздушной обороны за три часа сбили десять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. ПВО России также зафиксировали и уничтожили десять украинских БПЛА самолётного типа с полудня до шести вечера по московскому времени. По данным ведомства, семь аппаратов были перехвачены над Брянской областью, два — над Владимирской, и один — над Калужской.