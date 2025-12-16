Свердловчанка пыталась лечить кишечную непроходимость грелкой и обезболивающими

В Центральной городской больнице № 1 в Екатеринбурге 15 декабря экстренно провели операцию пациентке с симптомами острой кишечной непроходимости. Женщина жаловалась на невыносимую боль, многократную рвоту и сильную слабость. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Как выяснилось, плохое самочувствие длилось уже несколько дней, но вместо вызова врача она решила заниматься самолечением — принимала обезболивающие и прикладывала к животу грелку. Эти действия только усугубили ситуацию.
В больнице женщине немедленно провели обследование, включая компьютерную томографию и рентген, которое подтвердило опасный диагноз.
— При таком синдроме полностью или частично прекращается движение содержимого по кишечнику, и помочь пациенту может только немедленное хирургическое вмешательство, которое женщине провела дежурная бригада, — рассказали в Минздраве.
После операции пациентка прошла курс интенсивной терапии в реанимации, а затем лечение в хирургическом стационаре. Сейчас её состояние полностью стабилизировалось, работа кишечника восстановлена, и врачи наблюдают за состоянием здоровья амбулаторно.