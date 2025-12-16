Фигурант дела о теракте в «Крокусе» дал первые показания в суде

Один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле» Шамсидин Фаридуни* подробно дал первые показания в суде на русском языке. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
— Начали с Фаридуни*, он подробно начал давать показания на русском языке, без листочка. Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании, — передает агентство.
29 сентября потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Cити Холле» на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда рассказали, что во время нападения боевики общались друг с другом на арабском языке и разговаривали по телефону с неизвестной женщиной. Пострадавшая девушка отметила, что после начала стрельбы зрители в панике бросились в зал, где террористы открыли огонь в спины. Некоторым пострадавшим удалось выжить, притворившись мертвыми и выбравшись позднее из горящего помещения.
22 марта 2025 года прошел год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.