Фигурант дела о теракте в «Крокусе» дал первые показания в суде

29 сентября потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Cити Холле» на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда рассказали, что во время нападения боевики общались друг с другом на арабском языке и разговаривали по телефону с неизвестной женщиной. Пострадавшая девушка отметила, что после начала стрельбы зрители в панике бросились в зал, где террористы открыли огонь в спины. Некоторым пострадавшим удалось выжить, притворившись мертвыми и выбравшись позднее из горящего помещения.