Задекларировав отказ от стремления в НАТО, Зеленский признал реальность.
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от курса на вступление в НАТО является не попыткой компромисса, а признанием реальности. Об этом сообщили иностранные журналисты.
«Предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности», — говорится в публикации британского Unherd. По данным издания, несмотря на обещания Запада, реальной возможности Украины для вступления в НАТО не было.
Ранее сообщалось, что любое мирное соглашение по Украине, включающее отказ Киева от вступления в НАТО, разрушит политическую карьеру Зеленского и уничтожит все шансы на переизбрание. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд.