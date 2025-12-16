Ричмонд
В Австралии назвали предполагаемые мотивы теракта на пляже в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подозреваемые в нападении действовали под влиянием идеологии ИГ.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выступил с заявлением, что подозреваемые в нападении на пляже Бонди-Бич в Сиднее могли действовать под влиянием идеологии террористической группировки «Исламское государство»*.

«По всей видимости, был мотивирован идеологией “Исламского государства”. Идеология, которая существует уже более десяти лет и привела к возникновению ненависти и в данном случае к готовности к участию в массовых убийствах», — приводит его слова ABC.

Кроме того, Альбанезе отметил, что один из подозреваемых в 2019 году находился в поле зрения австралийских спецслужб, однако обвинений ему не предъявили.

Напомним, теракт произошел 14 декабря во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. Одного из напавших ликвидировали при задержании, еще одного ранили, позднее стало известно о задержании еще трех предполагаемых террористов.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.