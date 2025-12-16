В Челябинской области мошенники оставили без денег именинника-сладкоежку

Жертвой мошенников стал 42-летний житель Златоуста. Мужчина готовился отмечать день рождения, так что его не удивил телефонный звонок о подарке. Незнакомый собеседник сообщил, что имениннику выслали коробку сладостей. Чтобы получить ее, нужно назвать код из смс-ки.
Златоустовец продиктовал цифры. Вскоре ему начали звонить самозваные силовики и сотрудники Центробанка.
— Они убедили мужчину, что от его имени оформлена финансовая доверенность на гражданина недружественной страны, и даже подгрузили фальшивый документ в его личный кабинет на портале «Госуслуги», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Златоустовца убедили отдать все небольшие сбережения (50 тыс. рублей) и полученные в кредит 400 тыс. рублей.
Лишь когда мошенники стали настаивать на необходимости взять еще один кредит, в голове у мужчины что-то щелкнуло. Горожанин понял, что его обманули, и пришел в полицию. После его обращения возбудили уголовное дело о мошенничестве.