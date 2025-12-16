Ричмонд
Свердловчанка погибла во время наводнения на Бали

БАЛИ, 16 декабря, ФедералПресс. Во время наводнения на острове Бали в Индонезии погибли жительница Ревды. 30-летнюю Ксению смыло в трубу под мостом.

Источник: РИА "Новости"

«Перед трагедией на острове долгое время шли ливни. По данным полиции, Ксения на мопеде пыталась проскочить через залитый водой участок. Однако поток сбил девушку, и она оказалась в трубе», — пишет ЕАН.

Трагическая история произошла в регионе Северная Кута. Девушка проводила на Бали уже не первую зиму, работая дистанционно. Для того, чтобы доставить тело погибшей на родину, близким Ксении потребуется не менее 1 млн рублей.

«ФедералПресс» описывал историю спасения группы туристов, заблудившихся во время метели в районе горы Ослянка в Пермском крае. Группу из 13 человек на снегоходах искали волонтеры с применением квадрокоптеров. К счастью, никто не пострадал.