Свердловчанка погибла во время наводнения на Бали

«Перед трагедией на острове долгое время шли ливни. По данным полиции, Ксения на мопеде пыталась проскочить через залитый водой участок. Однако поток сбил девушку, и она оказалась в трубе», — пишет ЕАН.
Трагическая история произошла в регионе Северная Кута. Девушка проводила на Бали уже не первую зиму, работая дистанционно. Для того, чтобы доставить тело погибшей на родину, близким Ксении потребуется не менее 1 млн рублей.
