Мошенники похитили у челябинской пенсионерки более 3 млн рублей

Всё началось со звонка на стационарный телефон. Злоумышленники под предлогом перезаключения договора получили паспортные данные жительницы Коркино, поскольку договор был оформлен на её мать. После этого поступил звонок от «сотрудника уголовного розыска». Пенсионерку убедили, что все сбережения необходимо отдать через курьера «для декларации и хранения в казначейство». Женщина отдала 2,8 миллиона рублей. Её заверили, что деньги вернут.
Через некоторое время ей поступил звонок от «сотрудника ФСБ».
— В ходе разговора выяснилось, что у потерпевшей отсутствуют сбережения на банковских счетах, однако она проинформировала о наличии денежных средств у родственника, к которым имела доступ на основании доверенности. Они заставили женщину снять и передать через курьера эти средства под тем же предлогом, — рассказали в полиции Коркино.
В результате пенсионерка отдала 460 тысяч рублей, которые принадлежали родственнику. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
