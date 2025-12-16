«Вода начала теплеть»: После суток без отопления в 1400 домах и соцобъектах ростовчане еще мерзнут в квартирах

На ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, из-за аварии на которой, около 1400 многоквартирных домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды в ночь на 15 декабря, устранили последствия ЧП. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своем телеграм-канале. Однако жители города сообщают, что спустя более чем сутки, в квартирах еще холодно.
— По информации ООО «Лукойл-Ростовэнерго», продолжается запуск системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляемой ТЭЦ-2. В соответствии с технологическими регламентами, увеличение давления в системе и температуры теплоносителя происходит постепенно, пока не достигнет нормативной температуры, — пояснил мэр.
Медленный запуск глава объяснил тем, что только так можно избежать порыва трубопроводов при похолодании и слива воды из труб в некоторых зданиях.
— В первую очередь к теплоснабжению и горячему водоснабжению подключаются больницы и другие социальные объекты, — добавил Скрябин.
Также глава добавил, что сегодня в школах, где еще не восстановлено теплоснабжение, переведены на дистанционный формат уроков.
— Пока речь идет о первой смене. По второй смене уточним отдельно. Детские сады, в которых теплоснабжение находится в процессе восстановления, принимать детей сегодня не будут.
Ростовчане в комментариях в городских пабликах поделились, что изменений пока не ощутили:
— Вода холодная, как и батареи.
— У нас в батареях вода зажурчала, а из крана едва теплая пошла.
