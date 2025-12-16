«Вода начала теплеть»: После суток без отопления в 1400 домах и соцобъектах ростовчане еще мерзнут в квартирах

На ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, из-за аварии на которой, около 1400 многоквартирных домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды в ночь на 15 декабря, устранили последствия ЧП. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своем телеграм-канале. Однако жители города сообщают, что спустя более чем сутки, в квартирах еще холодно.