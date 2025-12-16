Ричмонд
В Крымске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на женщину на рынке

Правоохранители опровергли слухи о появлении в городе маньяка.

В Крымске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на прохожих на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее мы писали, что 9 декабря в ОМВД по Крымскому району поступило заявление от 47-летней местной жительницы, что около полудня на центральном рынке на нее напал неизвестный.

Подозреваемым оказался 46-летний местный житель. Правоохранителям он признался, что не помнит причину своего агрессивного поведения, так как был пьян. Несмотря на это, он понимал, что находится в розыске, поэтому уехал из Крымска и скрылся у своего знакомого в Абинске.

«В настоящее время проводится проверка, по окончанию разбирательства и результатам экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.