В Крымске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на женщину на рынке

Подозреваемым оказался 46-летний местный житель. Правоохранителям он признался, что не помнит причину своего агрессивного поведения, так как был пьян. Несмотря на это, он понимал, что находится в розыске, поэтому уехал из Крымска и скрылся у своего знакомого в Абинске.