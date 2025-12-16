В украинской Полтаве группа молодых людей убила трех сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования — аналоги военкоматов на Украине) и еще четверых оставила инвалидами, устроив им засаду. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«ТЦК погнались за парнем в пригороде района Вакуленцы. Парень забежал в переулок, ТЦК — за ним, а там их ждали еще несколько парней», — рассказал подпольщик в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины мужчина напал на сотрудника ТЦК с предметом, похожим на топор-молоток. Это произошло во время проверки документов, и работник центра комплектования был ранен.
Также информировалось, что в Днепре местные жители помогли мужчине избежать насильственной мобилизации, выломав дверь микроавтобуса сотрудников ТЦК.