В США сотрудница магазина нашла мертвую женщину в холодильнике

В американском сетевом магазине Dollar Tree, расположенном в Майами, штат Флорида, одна из сотрудниц обнаружила в морозильной камере складского помещения тело 32-летней женщины. Об этом сообщает NBC6.
По информации следствия, покупательница зашла в магазин накануне вечером перед закрытием и спряталась в холодильнике. Утром её обнаружила сотрудница утренней смены и немедленно вызвала полицию.
Пока детективы выясняют причины произошедшего, они опрашивают родственников погибшей. Следствие рассматривает версию, что Элен Массиэлл Гарай Санчес могла страдать от проблем с психическим здоровьем, что и привело к такому исходу.