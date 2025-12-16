Ричмонд
В США сотрудница магазина нашла мертвую женщину в холодильнике

В Майами покупательница спряталась в холодильнике магазина на ночь и умерла.

Источник: Аргументы и факты

В американском сетевом магазине Dollar Tree, расположенном в Майами, штат Флорида, одна из сотрудниц обнаружила в морозильной камере складского помещения тело 32-летней женщины. Об этом сообщает NBC6.

По информации следствия, покупательница зашла в магазин накануне вечером перед закрытием и спряталась в холодильнике. Утром её обнаружила сотрудница утренней смены и немедленно вызвала полицию.

Пока детективы выясняют причины произошедшего, они опрашивают родственников погибшей. Следствие рассматривает версию, что Элен Массиэлл Гарай Санчес могла страдать от проблем с психическим здоровьем, что и привело к такому исходу.