Силы ПВО за ночь сбили 83 вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 64 дрона сбили над Брянской областью, девять — над Калужской областью, пять — над территорией Смоленской области, по два — над Московским регионом и Республикой Крым.
Атаке также подвергалась Тверская область — там уничтожили один украинский беспилотник, добавили в Telegram-канале ведомства.
15 декабря ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгород. В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов. В результате атаки образовалось сильное задымление.
В тот же день удар дронов вывел из строя водозабор и насосную станцию в Ростовской области. Без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.