Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Колыме у женщины за оскорбление военных изъяли паспорт РФ

34-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья лишили гражданства РФ за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Управление по вопросам миграции УМВД по Магаданской области решило лишить российского гражданства 34-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих в мессенджерах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что она неоднократно публиковала в одном из мессенджеров уничижительные комментарии. За это её трижды привлекли к административной ответственности. Несмотря на принятые меры, она продолжила нарушать закон, оставив оскорбительный комментарий.

В результате у женщины изъяли паспорт РФ. Поскольку у неё есть близкий родственник, являющийся гражданином России, она остаётся на территории страны как иностранная гражданка. В ближайшее время женщина должна будет урегулировать свой правовой статус и оформить необходимые документы для законного пребывания в России.

Ранее суд на Урале разрешил мужчине с паспортом СССР получить гражданство РФ.