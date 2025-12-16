На Колыме у женщины за оскорбление военных изъяли паспорт РФ

Управление по вопросам миграции УМВД по Магаданской области решило лишить российского гражданства 34-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих в мессенджерах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что она неоднократно публиковала в одном из мессенджеров уничижительные комментарии. За это её трижды привлекли к административной ответственности. Несмотря на принятые меры, она продолжила нарушать закон, оставив оскорбительный комментарий.
В результате у женщины изъяли паспорт РФ. Поскольку у неё есть близкий родственник, являющийся гражданином России, она остаётся на территории страны как иностранная гражданка. В ближайшее время женщина должна будет урегулировать свой правовой статус и оформить необходимые документы для законного пребывания в России.
