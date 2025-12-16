Ричмонд
МинЖКХ: Тепло подают в дома Западного жилмассива после аварии на ТЭЦ в Ростове

После устранения аварии на ТЭЦ-2 в Ростове, из-за которой 1400 домов остались без отопления и горячей воды, тепло начали подавать в дома Западного жилмассива.

Источник: Комсомольская правда

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону после аварии на теплоэнергоцентрали восстановлена подача теплоносителя для горячего отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Об этом в 7:55 вторника, 16 декабря, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

По данным министра, на ТЭЦ-2 продолжается поэтапный запуск систем. Давление и температура в сетях повышаются постепенно. Это необходимо для надежности и во избежание новых аварий.

— В Западном районе гидравлический режим уже полностью восстановлен. Теперь управляющим компаниям поручено оперативно подключить к системе каждое здание, — прокомментировала Антонина Пшеничная.

Напомним, крупная коммунальная авария на ТЭЦ-2 в Советском районе Ростова произошла в ночь на понедельник, 15 декабря. Из-за нее без отопления и горячей воды остались около 1400 многоквартирных домов и соцобъектов в Советском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города.

Жители этих районов утром 16 декабря делятся ситуацией в соцсетях. У многих батареи еще холодные, а горячая вода не пошла. Некоторые отмечают, что в радиаторах зажурчала вода, но тепло пока не чувствуется.

