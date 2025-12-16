МинЖКХ: Тепло подают в дома Западного жилмассива после аварии на ТЭЦ в Ростове

Напомним, крупная коммунальная авария на ТЭЦ-2 в Советском районе Ростова произошла в ночь на понедельник, 15 декабря. Из-за нее без отопления и горячей воды остались около 1400 многоквартирных домов и соцобъектов в Советском, Железнодорожном, Октябрьском, Ленинском и Кировском районах города.