Минобороны: за ночь уничтожены 83 украинских БПЛА над регионами РФ

ВСУ попытались атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. В ночь на вторник, 16 декабря, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Массированной атаке подверглась Брянская область, над ее территорией было уничтожено 64 беспилотника. Еще девять беспилотников сбиты над Калужской областью, 5 — над Смоленской областью. По два БПЛА уничтожены над Московским регионом и Республикой Крым и один — над Тверской областью.

