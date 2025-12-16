Минобороны: за ночь уничтожены 83 украинских БПЛА над регионами РФ

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ. В ночь на вторник, 16 декабря, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Массированной атаке подверглась Брянская область, над ее территорией было уничтожено 64 беспилотника. Еще девять беспилотников сбиты над Калужской областью, 5 — над Смоленской областью. По два БПЛА уничтожены над Московским регионом и Республикой Крым и один — над Тверской областью.
