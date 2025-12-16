Ричмонд
Суд первой инстанции вынес решение по иску Лурье о возмещении убытков

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Суд первой инстанции, рассматривая спор за квартиру между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье, указал, что последняя может потребовать обманувших Долину мошенников возместить убытки, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд.

Согласно документам, суд отказал Лурье в удовлетворении исковых требований.

«(Деньги за квартиру Долиной — ред.) получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств… подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым (Лурье — ред.) не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков», — говорится в документах.

Певица летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Ранее Долина в эфире Первого канала пообещала вернуть Лурье все деньги.