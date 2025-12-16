Shot: Российских туристов депортировали из Таиланда, приняв их за шпионов

По данным журналистов, москвич вместе с женой путешествовал по Азии и прилетел в Таиланд с Филиппин. На паспортном контроле россияне рассказали, что будут отдыхать в стране девять дней и у них уже оплачена квартира за 1,5 тысячи долларов (119,2 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Пограничники полистали паспорта туристов и отказали во въезде. По словам россиян, им не понравилось большое количество виз других стран.