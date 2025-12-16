Ричмонд
Житель Тюменской области получил судимость за три березы

Житель деревни в Голышмановском районе (Тюменская область) незаконно срубил три березы, за что получил условный срок и заплатил 115 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

Поход в лес за древесиной обернулся уголовной судимостью.

«58-летний житель деревни Дербень, не имея разрешающих документов, отправился в лес и срубил три березы. Древесину он планировал использовать в личных целях. В результате государству был причинен ущерб в размере 115 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчину отправили под суд. Он получил год лишения свободы условно, лишился бензопилы, а также оплатил нанесенный ущерб.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы станут реже получать право на заготовку древесины для личных нужд. Периодичность сроков, в которые это можно делать законно, хотят увеличить.