Покупательницу нашли мертвой в холодильнике крупного сетевого магазина

Следствие установило, что накануне вечером женщина зашла в магазин незадолго до закрытия. При этом она не совершала покупок и сразу направилась в служебную зону в задней части здания, где находился холодильник. По предварительным данным, Санчес намеренно спряталась там и осталась внутри на всю ночь.