Россиян отправили в спецприемник на неделю после прилета в Таиланд

Пара из Москвы прилетела в Таиланд с Филиппин. На паспортном контроле они рассказали, что будут отдыхать в королевстве девять дней, у них уже оплачена квартира за 1500 долларов. «Пограничники полистали паспорта туристов и отказали во въезде. По словам россиян, не понравилось много виз других стран. Несмотря на отсутствие штампов Камбоджи, россиян все равно задержали», — пишет telegram-канал SHOT.