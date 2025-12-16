Ричмонд
Россиян отправили в спецприемник на неделю после прилета в Таиланд

Российские супруги просидели в спецприемнике аэропорта Таиланда пять дней, после этого из депортировали. Местные пограничники приняли их за шпионов, пишут в соцсетях.

Пара из Москвы прилетела в Таиланд с Филиппин. На паспортном контроле они рассказали, что будут отдыхать в королевстве девять дней, у них уже оплачена квартира за 1500 долларов. «Пограничники полистали паспорта туристов и отказали во въезде. По словам россиян, не понравилось много виз других стран. Несмотря на отсутствие штампов Камбоджи, россиян все равно задержали», — пишет telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в спецприемнике были другие иностранцы, которые оказались в похожей ситуации. По словам супругов, им даже не разрешали забрать лекарства из чемоданов, общались с ними грубо.

Канал связывает такие ситуации с военными действиями между Таиландом и Камбоджей. Конфликт между странами усиливался еще летом 2025 года. Уже в конце октября президент США Дональд Трамп заявлял, что между странами достигнуто соглашение по прекращению вооруженных столкновений на границе. 7 декабря армия Таиланда объявила об эвакуации жителей приграничных районов четырех провинций из ‑за риска новых столкновений с Камбоджей.

