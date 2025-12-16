Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в мессенджере MAX.
В ночь с 15 на 16 декабря силы ПВО ликвидировали 83 беспилотника ВСУ над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также Республикой Крым и Московским регионом. Больше всего украинских летательных аппаратов, 64 дрона, было уничтожено над Брянской областью.
15 декабря в период с 20:00 до 23:00 российские силы ПВО уничтожили 10 вражеских дронов в небе над территорией Брянской области.