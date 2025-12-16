Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

В ночь с 15 на 16 декабря силы ПВО ликвидировали 83 беспилотника ВСУ над территориями Брянской, Калужской, Смоленской и Тверской областей, а также Республикой Крым и Московским регионом. Больше всего украинских летательных аппаратов, 64 дрона, было уничтожено над Брянской областью.