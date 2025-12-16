Ликвидирован ещё один БПЛА, летевший на Москву

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.
Ранее российские силы противовоздушной обороны сорвали очередную попытку ВСУ атаковать российские регионы с использованием БПЛА. По информации оборонного ведомства, средства ПВО сбили 83 вражеских объекта за ночь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше