Минздрав рассказал о состоянии туристов, которых почти двое суток искали в пермской тайге

Медицинская помощь обнаруженным в тайге туристам не понадобилась.
Туристы, которых почти двое суток искали в районе горы Ослянка в Пермском крае, осмотрены медиками, госпитализация никому из них не понадобилась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.
«Туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте, от госпитализации все они отказались», — заявили агентству в пресс-службе ведомства. Две группы туристов, отправившихся на снегоходах к горе Ослянка, не вернулись на турбазу к назначенному времени. Поиски первой группы, в которой было 13 человек, были объявлены в минувшее воскресенье, 14 декабря. Вторую группу, в которой было шесть человек, начали искать в понедельник, 15 декабря.
Обе тургрпуппы были обнаружены к вечеру понедельника и благополучно вернулись на базу. По информации спасателей, у туристов произошла поломка снегоходов и закончилось топливо, поэтому им пришлось организовать привал и ожидать помощи.