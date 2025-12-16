Минздрав рассказал о состоянии туристов, которых почти двое суток искали в пермской тайге

«Туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте, от госпитализации все они отказались», — заявили агентству в пресс-службе ведомства. Две группы туристов, отправившихся на снегоходах к горе Ослянка, не вернулись на турбазу к назначенному времени. Поиски первой группы, в которой было 13 человек, были объявлены в минувшее воскресенье, 14 декабря. Вторую группу, в которой было шесть человек, начали искать в понедельник, 15 декабря.