Над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА

За минувшую ночь российские системы ПВО нейтрализовали 83 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«С помощью дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата воздушного типа, запущенных Украиной: 64 над Брянской областью, 9 над Калужской областью, 5 над Смоленской областью, 2 над Московским регионом, включая один, который направлялся в Москву, 2 над Республикой Крым и 1 над Тверской областью», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали шесть пунктов управления беспилотной авиацией противника. Удары наносились операторами ударных БПЛА подразделений беспилотных систем.