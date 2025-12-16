В Курганской области пресекли опасный выгул 100 гусей

«В ходе проверки в отношении Еремеевой С. В. инспекторы обнаружили, что гражданка ведет свободный выпас гусей (около 100 голов) за пределами личного подсобного хозяйства, а также на соседних участках. Это является нарушением норм законодательства, так как содержание домашней птицы допускается с использованием пастбища с ограждением, которое предотвращает проникновение посторонних лиц, транспорта и диких животных. В местах выпаса птицы проводятся мероприятия, отпугивающие диких и синантропных птиц», — пишет ведомство.