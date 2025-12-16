В Курганской области пресекли опасный выгул 100 гусей

Стадо из гусей свободно выгуливали по Лебяжьевскому округу (архивное фото).
Стадо из 100 гусей, свободно разгуливавшее за пределами подворья, стало причиной административного реагирования со стороны надзорных органов в Курганской области. Владелице личного подсобного хозяйства в Лебяжьевском округе было выдано официальное предостережение. Об этом сообщается на сайте уральского Россельхознадзора.
«В ходе проверки в отношении Еремеевой С. В. инспекторы обнаружили, что гражданка ведет свободный выпас гусей (около 100 голов) за пределами личного подсобного хозяйства, а также на соседних участках. Это является нарушением норм законодательства, так как содержание домашней птицы допускается с использованием пастбища с ограждением, которое предотвращает проникновение посторонних лиц, транспорта и диких животных. В местах выпаса птицы проводятся мероприятия, отпугивающие диких и синантропных птиц», — пишет ведомство.
Выгул гусей без присмотра опасен из-за нарушений законодательства, ветеринарных рисков и общественных неудобств. Хозяйке предписано в кратчайшие сроки устранить нарушение — обеспечить содержание гусей в огороженном месте, соответствующем всем установленным требованиям.
