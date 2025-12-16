Ричмонд
В Курганской области пресекли опасный выгул 100 гусей

Стадо из 100 гусей, свободно разгуливавшее за пределами подворья, стало причиной административного реагирования со стороны надзорных органов в Курганской области. Владелице личного подсобного хозяйства в Лебяжьевском округе было выдано официальное предостережение. Об этом сообщается на сайте уральского Россельхознадзора.

Стадо из гусей свободно выгуливали по Лебяжьевскому округу (архивное фото).

«В ходе проверки в отношении Еремеевой С. В. инспекторы обнаружили, что гражданка ведет свободный выпас гусей (около 100 голов) за пределами личного подсобного хозяйства, а также на соседних участках. Это является нарушением норм законодательства, так как содержание домашней птицы допускается с использованием пастбища с ограждением, которое предотвращает проникновение посторонних лиц, транспорта и диких животных. В местах выпаса птицы проводятся мероприятия, отпугивающие диких и синантропных птиц», — пишет ведомство.

Выгул гусей без присмотра опасен из-за нарушений законодательства, ветеринарных рисков и общественных неудобств. Хозяйке предписано в кратчайшие сроки устранить нарушение — обеспечить содержание гусей в огороженном месте, соответствующем всем установленным требованиям.

Ранее уральский Россельхознадзор уже привлекал к ответственности владельцев животных за нарушения: в Челябинске оштрафовали предпринимателя, содержавшего передвижной зоопарк без лицензии и ветдокументов в ТРК «Горки». Кроме того, ведомство проверяло качество зерна ряда производителей, усомнившись в исследованиях, проведенных в удаленной ульяновской лаборатории.