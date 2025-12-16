Ричмонд
«Нива» разлетелась вдребезги после столкновения с грузовиком на Кубани

Водитель «Нивы» погиб в ДТП в Тихорецком районе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Источник: Госавтоинспекция Кубани

Смертельная авария произошла вечером 15 декабря на 55-м километре федеральной трассы «Кавказ». По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем отечественного внедорожника двигался со стороны Кропоткина, когда выехал на встречную полосу в запрещенном месте.

В результате столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем. Водитель «Нивы» скончался на месте в результате полученных травм. На кадрах, опубликованных полицией, видно, что после удара машина буквально разлетелась вдребезги — от внедорожника остался только металлический каркас.

Ранее мы писали, что житель Динского района ответит перед судом за смертельное ДТП с велосипедисткой. Предварительно, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.