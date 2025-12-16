В Давлекановском районе супруги обвиняются в хищении денег участника СВО

По версии следствия, в сентябре этого года фигурант уголовного дела и его супруга находились в квартире его матери. Под предлогом проверки баланса банковских карт, принадлежащих его брату — участнику специальной военной операции, обвиняемый получил к ним доступ. Супруги в течение нескольких дней снимали наличные и оплачивали покупки. Всего они похитили более 230 тыс. руб.