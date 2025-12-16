В США акула напала на серфера почти в 300 метрах от берега

В Калифорнии в округе Сонома акула напала на серфера. Об этом сообщает The San Francisco Standard.
Инцидент произошел в 300 ярдах (почти 270 м) от берега в районе Салмон-Крик. Сначала акула укусила доску для серфинга, а затем напала на самого серфера, укусив его за руку.
«Пострадавший, личность которого не установлена, получил укус в руку примерно в 300 ярдах (около 270 м) от берега в районе Салмон-Крик», — сказано в сообщении.
Серфер от медицинской помощи отказался.
Глава некоммерческой организации California White Shark Project из округа Марин Пол Канив рассказал, что Салмон-Крик находится в 14 милях (более 22 км) к северу от мыса Томалес. Он отметил, что большие белые акулы редко ошибаются при поиске добычи, поэтому на серфера, вероятно, напала акула другого вида.
В декабре в США возле одного из популярных пляжей курортного городка Вирджиния-Бич обнаружили 700-килограммовую акулу. Ей внедрили чип для отслеживания. Рыба получила кличку Белла.
Ранее океанолог Анатолий Таврический сказал, куда нужно бить акулу при нападении.