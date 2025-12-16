Ричмонд
Житель ХМАО украл драгоценности у родственницы ради подарка дочери

В Белом Яру (Сургутский район) мужчину заподозрили в краже у родственницы. Силовики считают, что житель украл у женщины драгоценности, чтобы купить подарок дочери.

В Белом Яру (Сургутский район) мужчину заподозрили в краже у родственницы. Силовики считают, что житель украл у женщины драгоценности, чтобы купить подарок дочери.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Сургутскому району установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний сожитель свекрови потерпевшей», — говорится в telegram-канале окружного УМВД.

О краже ювелирных украшений на 70 тысяч рублей заявила 24-летняя жительница. Мужчина сдал в ломбард золотой браслет, цепочку и три кольца, а деньги потратил.

«Свои действия подозреваемый объяснил трудным финансовым положением и желанием купить подарок ко дню рождения дочери. Он признал вину и выразил раскаяние», — уточнили в полиции. Мужчине грозит пять лет тюрьмы, сейчас с него взяли подписку о невыезде.