Россия готова вести диалог по поводу «дороги Трампа»

По словам Калугина, Россия готова проконсультироваться с Ереваном.
Россия готова обсуждать с Арменией параметры инициативы «дорога Трампа» и возможное участие Москвы в этом проекте. При этом консультации с Ереваном могут начаться после того, как Москва детально изучит армяно-американские предложения по новому транспортному коридору, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
«Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия», — цитирует РИА Новости Калугина. Он добавил, что «оснований для этого предостаточно». Он также напомнил о статусе Армении в интеграционных объединениях. «Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись», — заключил он.
Калугин указал, что российская сторона уже задействована в ключевой инфраструктуре на предполагаемом направлении. По его словам, компания «Южно-Кавказская железная дорога», «дочка» ОАО «РЖД», владеет концессией на управление железнодорожной сетью Армении, где используется российская железнодорожная колея. Он также отметил, что предполагаемый маршрут «дороги Трампа» пройдет по большей части через зону ответственности российских пограничников, что делает Москву важным участником обсуждения как технических, так и режимных параметров будущего коридора.
