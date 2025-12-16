Россия готова вести диалог по поводу «дороги Трампа»

«Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия», — цитирует РИА Новости Калугина. Он добавил, что «оснований для этого предостаточно». Он также напомнил о статусе Армении в интеграционных объединениях. «Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись», — заключил он.