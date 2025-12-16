Житель Омской области лишился автомобиля из-за пьянки

Как рассказали в прокуратуре, сельчанин оказался неисправимым любителем пьяной езды. Ранее за это его уже привлекали к административной ответсвенности и штрафовали, но все оказалось не в прок. 10 мая нынешнего года он напился, снова сел за руль и ездил по улицам села Лукьяновка. Там его остановили сотрудники полиции.