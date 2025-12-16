Ричмонд
Житель Омской области лишился автомобиля из-за пьянки

Кроме того, сельчанин получил за пьяную езду судимость.

Источник: Комсомольская правда

Одесский районный суд рассмотрел уголовное дело 46-летнего местного жителя. Мужчину судили по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

Как рассказали в прокуратуре, сельчанин оказался неисправимым любителем пьяной езды. Ранее за это его уже привлекали к административной ответсвенности и штрафовали, но все оказалось не в прок. 10 мая нынешнего года он напился, снова сел за руль и ездил по улицам села Лукьяновка. Там его остановили сотрудники полиции.

За пьяную езду суд назначил жителюсела наказание в виде 250 часов обязательных работ, лишив его права в течение 2 лет управлять транспортными средствами. Кроме того, с учетом мнения гособвинителя суд постановил конфисковать в доход государства орудие преступления — автомобиль «ВАЗ-21074».