Запасись терпением: задержки и отмены рейсов в российских аэропортах 16 декабря 2025

Множество авиарейсов задерживаются 16 декабря 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 16 декабря 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево, Калуги и Ярославля. В Иркутске из-за тумана пять самолетов ушли на запасные аэродромы. В Барнауле рейс в Пхукет задержан почти на 17 часов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний — подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 16 декабря 2025.
По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, утром 16 декабря были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах России. В 02:05 ограничения ввели в аэропорту Калуга (Грабцево), в 05:11 — в аэропорту Ярославль (Туношна). В 05:57 временные ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе столичного аэропорта Шереметьево.
В связи с введением временных ограничений Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В Иркутском аэропорту из-за тумана утром 16 декабря пять самолетов ушли на запасные аэродромы — в Улан-Удэ, Читу и Красноярск. Также по метеоусловиям скорректировано расписание у семи рейсов на вылет. По данным онлайн-табло, задержаны на вылет самолеты «ИрАэро» в Бодайбо, Ербогачен и Нижнеангарск, а также борт «Газпромавиа» в поселок Окунайский. На прилет задерживаются рейсы S7 Airlines из Улан-Удэ, Домодедово, Якутии, а также самолет «Аэрофлота» из Шереметьево.
В Барнауле вылет самолета авиакомпании Azur Air в Пхукет задержан почти на 17 часов по технической причине. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна был запланирован 16 декабря в 00:50 (20:50 мск), однако перенесен авиакомпанией на 17:00 (13:00 мск). Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса.
Несмотря на локальный характер ограничений, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 16 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 16 декабря 2025.
В аэропорту Внуково на утро 16 декабря зафиксированы задержки на вылет. Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван, запланированный на 09:40, задерживается на более чем два часа до 11:50.
Среди прилетающих рейсов наблюдаются многочисленные задержки. Рейс DP 714 из Самарканда совершит посадку в 07:40 вместо 06:25 (задержка 1 час 15 минут). Рейс UT 806 из Ташкента задерживается до 07:43. Рейс UT 808 из Бухары прибудет в 08:31 вместо 07:55.
Рейс UT 454 из Тюмени совершит посадку в 10:19 вместо 08:10 (задержка более 2 часов). Рейс UT 572 из Красноярска задерживается на 26 минут до 08:41. Рейс 3F 321 из Еревана прибудет в 10:35 вместо 08:25 (задержка более 2 часов).
Особенно серьезные задержки у рейса DP 744 из Оша — посадка в 13:59 вместо 08:50 (задержка более 5 часов). Рейс J2 807 из Баку задерживается на 45 минут до 11:15. Рейс DP 200 из Махачкалы совершит посадку в 12:36 вместо 10:55 (задержка 1 час 41 минута).
Рейс 4G 292 из вахтового поселка Талакан задерживается на почти 3 часа до 15:55. Рейс 4S 3115 из Шарм-эль-Шейха прибудет в 16:03 вместо 15:30. Полностью отменен рейс ZF 2802 из Утапао (Таиланд).
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 16 декабря 2025.
В аэропорту Домодедово наблюдаются серьезные задержки и отмены на вылет. Полностью отменен рейс U6 155 в Сочи авиакомпании Уральские авиалинии, который должен был вылететь в 07:00. Также отменен рейс I8 306 в Ижевск авиакомпании Ижавиа, запланированный на 15:40.
Рейс U6 371 в Калининград задерживается на 1 час 50 минут до 09:50. Рейс YK 966 в Ош задерживается на 35 минут до 11:20. Рейс S7 2047 в Сочи переносится с 13:40 на 14:20. Рейс S7 2167 в Минеральные Воды задерживается на час до 15:30. Критическая задержка у рейса WZ 3077 в Хамбантоту — вылет переносится с 22:05 на 00:40 17 декабря (задержка более 2,5 часов).
Среди прилетающих рейсов зафиксированы многочисленные задержки. Рейс ET 760 из Аддис-Абебы совершит посадку в 08:44 вместо 07:40. Рейс U6 2970 из Куляба задерживается до 08:55. Рейс S7 2594 из Абакана прибудет в 10:08 вместо 08:30 (задержка 1,5 часа).
Рейс U6 262 из Екатеринбурга задерживается на 26 минут до 09:16. Рейс S7 2602 из Барнаула совершит посадку в 09:27 вместо 08:50. Рейс S7 3008 из Якутска задерживается на 32 минуты до 10:02.
Значительные задержки у рейсов U6 8254 из Душанбе (посадка в 11:55 вместо 09:30, задержка 2,5 часа) и YK 965 из Оша (посадка в 13:35 вместо 09:45, задержка почти 4 часа). Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается на 1,5 часа до 11:55.
Рейсы из Иркутска задерживаются: S7 3018 прибудет в 14:00 вместо 10:55 (задержка более 3 часов), S7 3022 — в 14:00 вместо 12:45. Рейс S7 3062 из Благовещенска совершит посадку в 14:27 вместо 11:30 (задержка почти 3 часа). Рейс U6 300 из Благовещенска задерживается на час до 13:30.
Рейс U6 372 из Калининграда задерживается на 1 час 20 минут до 16:25. Рейс U6 1388 из Владикавказа прибудет в 18:15 вместо 17:30. Рейс WZ 3078 из Хамбантоты задерживается на час до 21:00.
Рейс S7 2048 из Сочи совершит посадку в 22:40 вместо 22:00. Рейс S7 2168 из Минеральных Вод задерживается на час до 23:00.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 16 декабря 2025.
В аэропорту Шереметьево на утро 16 декабря в связи с введением временных ограничений наблюдаются многочисленные задержки на прилет. Рейс SU 1647 из Нижневартовска совершит посадку в 07:45 вместо 07:25. Рейс SU 1883 из Бишкека прибудет в 08:29 вместо 07:45 (задержка 44 минуты). Рейс SU 1383 из Ханты-Мансийска задерживается на 32 минуты до 08:42.
Рейс YC 189 из Нового Уренгоя совершит посадку в 09:50 вместо 09:25. Рейс SU 1751 из Якутска прибудет в 10:29 вместо 10:00.
Критическая задержка у рейса SU 1443 из Иркутска — посадка в 16:02 вместо 11:10 (задержка почти 5 часов). Рейс SU 1731 из Петропавловска-Камчатского задерживается на 1 час 23 минуты до 14:38.
Рейс FV 6256 из Благовещенска совершит посадку в 15:12 вместо 13:25 (задержка почти 2 часа). Рейс SU 5805 из Владивостока задерживается на 42 минуты до 15:02. Рейс MU 247 из Шанхая прибудет в 15:03 вместо 14:35.
Рейс SU 1743 из Южно-Сахалинска задерживается на 17 минут до 16:17. Рейс N4 3482 из Пхукета совершит посадку в 17:36 вместо 17:20.
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 16 декабря 2025.
В аэропорту Пулково на утро 16 декабря наблюдаются задержки на вылет и прилет. Рейс D2 323 в Ухту задерживается на 25 минут до 08:20. Значительная задержка у рейса S7 6410 в Иркутск — вылет переносится с 12:25 на 14:10 (задержка 1 час 45 минут).
Среди прилетающих рейсов рейс Y7 406 из Норильска совершит посадку в 08:57 вместо 08:05. Рейс FV 6542 из Новосибирска задерживается на час до 09:10. Рейс FV 6188 из Москвы прибудет в 09:06 вместо 08:40.
Серьезная задержка у рейса SU 861 из Саньи — посадка в 14:04 вместо 13:30. Рейс FV 6002 из Иркутска совершит посадку в 15:40 вместо 14:10 (задержка 1,5 часа).
Критическая задержка у рейса N4 334 из Тюмени — посадка в 20:30 вместо 15:35 (задержка почти 5 часов). Рейс SU 629 из Пхукета прибудет в 23:29 вместо 19:55 (задержка более 3,5 часов).
Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 16 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 16 декабря 2025.
В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Рейс ZF 2837 в Утапао, который должен был вылететь еще 15 декабря в 22:40, задерживается до 14:35 16 декабря (задержка почти 16 часов).
Рейс U6 300 в Москву задерживается на 55 минут до 12:55. Значительная задержка у рейса U6 2961 в Ташкент — вылет переносится с 19:55 на 23:20 (задержка более 3 часов). Рейс ZF 2937 в Пхукет задерживается до 00:00 17 декабря вместо 21:15.
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса U6 2986 из Бишкека — посадка в 12:00 16 декабря вместо 18:25 15 декабря (задержка почти 18 часов). Рейс ZF 2838 из Утапао совершит посадку в 13:25 16 декабря вместо 20:50 15 декабря (задержка более 16 часов).
Рейс U6 210 из Краснодара прибудет в 16:10 16 декабря вместо 21:35 15 декабря (задержка почти 19 часов). Рейс U6 174 из Хабаровска задерживается на 1 час 50 минут до 11:45. Рейс U6 300 из Благовещенска совершит посадку в 12:20 вместо 10:00 (задержка 2 часа 20 минут).
Критическая задержка у рейса U6 2956 из Худжанда — посадка в 22:15 вместо 10:05 (задержка более 12 часов). Рейс U6 572 из Владивостока задерживается на 20 минут до 11:25.
Рейс ZF 2938 из Пхукета прибудет в 22:35 вместо 18:25 (задержка более 4 часов). Рейс U6 2904 из Оша совершит посадку в 22:20 вместо 21:40.
Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 16 декабря 2025.
В аэропорту Пашковский зафиксированы многочисленные задержки рейсов, перенесенных с 15 декабря. Рейс U6 210 в Екатеринбург, запланированный на 15 декабря в 15:45, задерживается до 08:24 16 декабря (задержка почти 17 часов).
Рейс S7 2072 в Москву, который должен был вылететь 15 декабря в 16:10, переносится на 08:49 16 декабря (задержка более 16 часов). Рейс Y7 417 в Москву задерживается с 17:50 15 декабря до 10:29 16 декабря (задержка почти 17 часов).
Рейс HY 9834 в Наманган задерживается на полчаса до 11:00.
Среди прилетающих рейсов рейс U6 109 из Москвы, запланированный на 15 декабря в 15:00, совершит посадку в 09:10 16 декабря (задержка 18 часов). Рейс S7 2071A из Москвы прибудет в 10:00 16 декабря вместо 15:10 15 декабря (задержка почти 19 часов).
Рейс Y7 418 из Москвы совершит посадку в 12:50 16 декабря вместо 16:00 15 декабря (задержка почти 21 час). Рейс SU 1256 из Москвы задерживается на 19 минут до 10:44. Рейс UT 435 из Сургута прибудет в 12:05 вместо 11:45.
Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 16 декабря 2025.
В аэропорту Толмачево зафиксированы задержки на прилет. Рейс S7 5316 из Абакана, запланированный на 15 декабря в 17:10, совершил посадку в 01:48 16 декабря (задержка более 8 часов).
Значительная задержка у рейса S7 5232 из Иркутска — посадка в 13:53 вместо 11:05 (задержка почти 3 часа). Рейс S7 5220 из Магадана задерживается на 1 час 15 минут до 13:05. Рейс S7 5204 из Владивостока совершит посадку в 12:26 вместо 12:10. Полностью отменен рейс S7 5358 из вахтового поселка Талакан, запланированный на 10:15.
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 16 декабря 2025.
В аэропорту Сочи зафиксированы задержки на вылет. Критическая задержка у рейса U6 2005 в Ургенч — вылет переносится с 14:15 на 23:20 (задержка более 9 часов). Рейс U6 280 в Москву задерживается на 30 минут до 14:50. Рейс S7 2048 в Москву переносится с 18:30 на 19:10.
Среди прилетающих рейсов рейс A4 5088 из Дубая совершит посадку в 10:37 вместо 10:00. Рейс S7 5103 из Новосибирска задерживается на 19 минут до 12:59.
Значительная задержка у рейса N4 414 из Казани — посадка в 18:55 вместо 14:40 (задержка более 4 часов). Рейс S7 2047 из Москвы прибудет в 18:10 вместо 17:30.