Запасись терпением: задержки и отмены рейсов в российских аэропортах 16 декабря 2025

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 16 декабря 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево, Калуги и Ярославля. В Иркутске из-за тумана пять самолетов ушли на запасные аэродромы. В Барнауле рейс в Пхукет задержан почти на 17 часов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний — подробнее в материале URA.RU.