Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области

В ночь на 16 декабря на федеральной трассе М4 «Дон» в Воронежской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, в том числе двух рейсовых автобусов. В результате аварии четыре человека получили травмы. Подробности рассказали в ГАИ региона.
По предварительной информации, авария случилась около 1:10 ночи на 571-м километре автодороги в Каширском районе. 65-летний водитель автобуса марки «НЕОПЛАН» не справился с управлением, не учел погодные условия и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении транспортными средствами.
В цепную аварию попали грузовик «ДАФ», фургон «Шакман» под управлением 48-летнего жителя Дагестана, второй рейсовый автобус «Жонгтонг» (следовал по маршруту Москва — Таганрог) под управлением 57-летнего водителя, а также легковые автомобили «Шкода Октавия», «Газель» и «Шевроле Круз». За рулем этих машин находились жители Владимирской и Воронежской областей в возрасте от 20 до 53 лет.
В результате массового столкновения четыре человека с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в медицинские учреждения Воронежа для оказания помощи.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все причины и точные обстоятельства произошедшего ДТП.