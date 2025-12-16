Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области

В цепную аварию попали грузовик «ДАФ», фургон «Шакман» под управлением 48-летнего жителя Дагестана, второй рейсовый автобус «Жонгтонг» (следовал по маршруту Москва — Таганрог) под управлением 57-летнего водителя, а также легковые автомобили «Шкода Октавия», «Газель» и «Шевроле Круз». За рулем этих машин находились жители Владимирской и Воронежской областей в возрасте от 20 до 53 лет.