Украина за ночь пыталась атаковать шесть российских регионов

Большинство беспилотников сбили над Брянской областью.
В ночь на 16 декабря над российскими регионами уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Большую часть дронов — 64 — сбили над Брянской областью. Девять — над Калужской областью, пять — над Смоленской, два — над Московским регионом, еще два — над республикой Крым. Еще один дрон сбили над Тверской областью.
