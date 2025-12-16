Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина за ночь пыталась атаковать шесть российских регионов

В ночь на 16 декабря над российскими регионами уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Большинство беспилотников сбили над Брянской областью.

В ночь на 16 декабря над российскими регионами уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Большую часть дронов — 64 — сбили над Брянской областью. Девять — над Калужской областью, пять — над Смоленской, два — над Московским регионом, еще два — над республикой Крым. Еще один дрон сбили над Тверской областью.

Ранее украинские власти заявили, что готовы полностью отказаться от планов на вступление в НАТО. Этот вопрос, в том числе, обсуждался в ходе переговоров между Украиной и американской делегацией в Берлине. Также глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что соответствующий вопрос в Европе больше не обсуждается. В Кремле на это уточнили, что отказ Украины от Североатлантического альянса подлежит особому обсуждению. Главное об СВО к вечеру 15 декабря — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше