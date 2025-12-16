Украина за ночь пыталась атаковать шесть российских регионов

Ранее украинские власти заявили, что готовы полностью отказаться от планов на вступление в НАТО. Этот вопрос, в том числе, обсуждался в ходе переговоров между Украиной и американской делегацией в Берлине. Также глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что соответствующий вопрос в Европе больше не обсуждается. В Кремле на это уточнили, что отказ Украины от Североатлантического альянса подлежит особому обсуждению. Главное об СВО к вечеру 15 декабря — в материале URA.RU.