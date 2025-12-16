Беспилотники ВСУ напали на Брянскую область: карта атак БПЛА на 16 декабря

Всего над российскими регионами было сбито 83 БПЛА, указано в сообщении.
Российские регионы подверглись атакам украинских беспилотников. В сумме было сбито свыше 80 БПЛА. Так, наибольшая часть из них была сбита над Брянской областью. Из-за нападения в ряде аэропортов стали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в одном регионе объявлен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 16 декабря — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА было сбито в ночь на 16 декабря.
Всего за ночь над российскими регионами было сбито 83 украинских беспилотников. Это следует из сообщения Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Москва.
Силами ПВО был сбит украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил Сергей Собянин в telegram-канале.
Согласно сводке оборонного ведомства, над московским регионом был сбит еще один беспилотник. В сумме с тем, что летел на столицу — два БПЛА.
Брянская область.
Ночью над территорией Брянской области было сбито 10 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Позже в ведомстве сообщили, что за ночь над регионом было сбито 64 БПЛА. Это наибольшее число среди всех регионов.
Смоленская область.
Тем временем в небе над Смоленской областью было сбито четыре беспилотника ВСУ. Информацию сообщил глава региона Василий Анохин.
«Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России 4 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил Анохин в своем telegram-канале.
Спустя время стало известно о еще одном сбитом беспилотнике. В оборонном ведомстве сообщили, что всего за ночь над регионом было сбито пять украинских БПЛА.
Ленинградская область.
В Ленинградской области объявлен режим беспилотной опасности. Это следует из сообщения губернатора Александра Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — заявил Дрозденко в telegram-канале. Он предупредил местных жителей о возможных ограничениях в скорости мобильного интернета. Помимо этого, глава региона заявил, что, по предварительным данным, на Ленобластью был сбит один беспилотник.
Калужская область.
Над Калужской областью было уничтожено девять украинских беспилотников. Эта информация следует из сводки Минобороны РФ.
Республика Крым и Тверская область.
Тем временем над Республикой Крым было сбито 2 украинских беспилотника. Над Тверской областью же был сбит один дрон ВСУ.
Донецк.
В Киевском районе Донецка из-за атак беспилотников ВСУ пострадала женщина. Помимо этого, повреждено остекление многоквартирных домов. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по пр. Киевскому. Также пострадала женщина 1943 г.р.», — заявил Кулемзин в telegram-канале.
Временные ограничения в аэропортах.
На фоне атак украинских БПЛА в ряде аэропортов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Это следует из сообщений представителя Росавиации Артема Кореняко в telegram-канале. Так ограничения были введены в авиагаванях:
Аэропорт Ярославль (Туношна);Аэропорт Калуга (Грабцево);
Тем временем в аэропорту Шереметьево из-за введения временных ограничений авиагавань принимает и отправляет воздушные суда, но только по согласованию с соответствующими органами. По словам Кореняко, возможны корректировки в расписании части рейсов.