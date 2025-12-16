Беспилотники ВСУ напали на Брянскую область: карта атак БПЛА на 16 декабря

Российские регионы подверглись атакам украинских беспилотников. В сумме было сбито свыше 80 БПЛА. Так, наибольшая часть из них была сбита над Брянской областью. Из-за нападения в ряде аэропортов стали действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в одном регионе объявлен режим беспилотной опасности. Карта атак дронов на 16 декабря — в материале URA.RU.