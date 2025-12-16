Ричмонд
«Водители 100-го левела» и очередное ДТП: почему так сложно повернуть там, где надо и не гонять по ночным трассам?

Vaib.uz (Узбекистан. 16 декабря). Одна из самых «любимых» привычек наших водителей — разворачиваться там, где вздумается и с любой полосы, а также гонять по ночным трассам. Итог таких манёвров — постоянные аварии, но лихачей это, похоже, не волнует. Ведь они уверены: «Ну я-то профи! Это все остальные не умеют ездить».

Источник: Vaib.Uz

На днях в соцсетях появилось очередное видео ДТП, спровоцированного именно такими водителями. На кадрах — водитель Cobalt внезапно решает повернуть налево, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент по трассе мчится водитель на Lacetti. Ему чудом удаётся увести машину в сторону, но на встречке он врезается в другой автомобиль.

Как сообщили в УБДД Андижанской области, дорожный инцидент случился 15 декабря около 21:30 на 414-м километре трассы международного значения А-373, проходящей через махаллю «Чунтак» Шахриханского района.

26-летний водитель Cobalt резко повернул налево с одной из полос двухполосной дороги и задел Lacetti, который двигался по второй полосе в том же направлении. После контакта водитель Lacetti потерял управление и врезался во встречный Cobalt. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал, однако обе машины получили серьёзные технические повреждения.

По факту происшествия проводится проверка. Но остаётся главный вопрос: когда «водители 100-го левела» наконец поймут, что дорожные правила написаны не для галочки, а для их же безопасности и спокойствия всех участников движения? В следующий раз такой манёвр может закончиться совсем иначе.