«Водители 100-го левела» и очередное ДТП: почему так сложно повернуть там, где надо и не гонять по ночным трассам?

26-летний водитель Cobalt резко повернул налево с одной из полос двухполосной дороги и задел Lacetti, который двигался по второй полосе в том же направлении. После контакта водитель Lacetti потерял управление и врезался во встречный Cobalt. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал, однако обе машины получили серьёзные технические повреждения.