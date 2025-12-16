Ричмонд
Более 200 баранов провалились под лед в Башкирии

Более 200 баранов провалились под лед на озере Узеть в Бирском районе, сообщает МЧС Башкирии.

Источник: Российская газета

По данным ведомства, ЧП произошло около села Луч при переправке животных на другой берег. Все овечки принадлежали одному собственнику. К сожалению, они погибли.

На сегодня запланированы работы по извлечению погибших животных.