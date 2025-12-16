Десять домов в Таганроге остались без отопления из-за аварии в котельной

Напомним, что крупная авария произошла и в донской столице. В ночь на 15 декабря на Ростовской ТЭЦ-2 вышла из строя система теплоснабжения. Это оставило без отопления и горячей воды около 1400 многоквартирных домов и социальных объектов. По последней информации, ремонт там завершен, и тепло подается в дома. Но делается это постепенно, чтобы избежать порывов.