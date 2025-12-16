Ричмонд
Десять домов в Таганроге остались без отопления из-за аварии в котельной

Повреждение теплосетей оставило без отопления жителей трех улиц Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Десть многоквартирных домов остались без отопления в Таганроге из-за коммунальной аварии. Об этом утром во вторник, 16 декабря, сообщила в своем телеграм-канале глава приморского города Светлана Камбулова.

Причиной стало повреждение на разводящих тепловых сетях котельной по адресу: улица Ленина, 220. Для проведения срочного ремонта подача тепла была временно прекращена.

— Отключение затронуло десять жилых домов по трем улицам. На улице Фрунзе без тепла остались дома № 148, 150 и 152. На улице Ленина — дома № 147, 149/151, 153а и 157. На улице П. Тольятти — дома № 40, 64 и 70, — перечислила Светлана Камбулова.

Аварийно-восстановительные работы ведут специалисты МУП «Городское хозяйство». Они определяют точные места утечек. О ходе устранения аварии будет сообщаться дополнительно.

Напомним, что крупная авария произошла и в донской столице. В ночь на 15 декабря на Ростовской ТЭЦ-2 вышла из строя система теплоснабжения. Это оставило без отопления и горячей воды около 1400 многоквартирных домов и социальных объектов. По последней информации, ремонт там завершен, и тепло подается в дома. Но делается это постепенно, чтобы избежать порывов.

