6 лет колонии и штраф грозят трем похитителям новогодней елки в Волгограде

Похищенное имущество изъято. Новый год фигуранты уголовного дела будут отмечать под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им вменяют кражу группой лиц по предварительному сговору. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ похитителям может грозить до шести лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей.