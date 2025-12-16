6 лет колонии и штраф грозят трем похитителям новогодней елки в Волгограде

Кражу новогодней елки с украшениями раскрыли полицейские в Ворошиловском районе Волгограда.
К правоохранителям обратилась представитель УК и заявила о пропаже.
«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний молодой человек две девушки 18 и 19 лет», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Выяснилось, что компания в этот день гостила у знакомого. После застолья молодые люди вышли из квартиры, увидели наряженную елку в подъезде и решили взять ее с собой.
Похищенное имущество изъято. Новый год фигуранты уголовного дела будут отмечать под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им вменяют кражу группой лиц по предварительному сговору. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ похитителям может грозить до шести лет колонии и штраф до 80 тысяч рублей.