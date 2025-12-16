Пенсионерка из Самары призналась в обмане покупательницы при продаже квартиры

Пенсионерка из Самары обманула покупательницу в ходе сделки купли-продажи квартиры, разыграв «правдоподобный спектакль». Об этом во вторник, 16 декабря, рассказали в Telegram-канале Baza.
Покупательница в 2023 году нашла объявление о продаже однокомнатной квартиры с мебелью за 3,1 миллиона рублей. На осмотр женщина пришла уже на следующий день, решение о покупке приняла сразу.
Хозяйка Светлана показалась добродушной. В день сделки покупательница расспросила пенсионерку о причинах продажи квартиры. Владелица утверждала, что ее сын копит на новую машину и ему нужна помощь. История звучала убедительно, у покупательницы не возникло подозрений.
Однако после Светлана заявила, что отдала все деньги мошенникам и с квартиры не съедет. Когда начались разбирательства, пенсионерка созналась в «спектакле» при продаже квартиры. Суд встал на сторону покупательницы, уточнили в публикации.
