Мужчину с привязанными к ногам наркотиками задержали на Ладожском вокзале

Транспортные полицейские задержали на Ладожском вокзале 25-летнего уроженца Ростовской области с крупной партией наркотиков. Молодой человек вел себя подозрительно, что и привлекло внимание сотрудников правопорядка.
— При личном досмотре в присутствии понятых выяснилась причина нервозности: его ноги были обмотаны скотчем, под которым скрывались две ленты из семи плотных брикетов. Экспертиза установила, что это был наркотик общим весом более 700 граммов, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
Следствие выяснило, что мужчина приобрел эту оптовую партию запрещенных веществ через интернет за миллион рублей. Он планировал уехать на ближайшем поезде в Киров, чтобы организовать там бесконтактный сбыт запрещенных веществ. Однако его путешествие закончилось, не успев начаться.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под стражей, а следствие продолжает выяснять детали преступной схемы и возможных сообщников.