Мужчину с привязанными к ногам наркотиками задержали на Ладожском вокзале

— При личном досмотре в присутствии понятых выяснилась причина нервозности: его ноги были обмотаны скотчем, под которым скрывались две ленты из семи плотных брикетов. Экспертиза установила, что это был наркотик общим весом более 700 граммов, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.