Кулемзин: в Донецке при атаке украинского БПЛА пострадала женщина

Пожилая женщина получила ранение в результате атаки украинского беспилотника в Киевском районе Донецка.

Источник: Аргументы и факты

В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадала женщина 1943 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения», — говорится в его публикации.

Известно, что украинские боевики атаковали Киевский район Донецка при помощи дрона-камикадзе в понедельник в 21:50.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО нейтрализовали 83 украинских беспилотника.

