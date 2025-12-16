Кулемзин: в Донецке при атаке украинского БПЛА пострадала женщина

В Донецке при атаке украинского беспилотника пострадала женщина 1943 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате вражеской атаки БПЛА в Киевском районе повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения», — говорится в его публикации.
Известно, что украинские боевики атаковали Киевский район Донецка при помощи дрона-камикадзе в понедельник в 21:50.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские системы ПВО нейтрализовали 83 украинских беспилотника.
