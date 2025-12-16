Сменил золотишко на стекляшки: тюменец обокрал пункт Wildberries

Директор пункта выдачи написал заявление в полицию.
Тюменец заказал на Wildberries золотое кольцо, а во время примерки заменил украшение на бижутерию, после чего скрылся с товаром на более чем 40 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.
«Поступило заявление от директора пункта выдачи одного из маркетплейсов, на улице Харьковской. Установлено, что неизвестный заказал ювелирное изделие и при примерке подменил его на бижутерию. Стоимость похищенного товара составила более 40 000 рублей», — рассказали в полиции.
Вскоре вора задержали. 34-летний мужчина уверил, что провернул схему не ради продажи краденного, а ради собственного удовольствия: кольцо он собирался носить сам. Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.
